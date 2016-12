Αυτοί είναι οι 7 νέοι καλλιτέχνες που θα μπουν στο Rock and Roll Hall of Fame του 2017

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Tupac Shakur γράφει ιστορία ως ο πρώτος solo καλλιτέχνης του hip-hop που θα μπει στο Rock and Roll Hall of Fame.

Τα νέα ονόματα που θα φιγουράρουν από το 2017 στη λίστα του διάσημου θεσμού ανακοινώθηκαν την Τρίτη, 20/12, και έτσι από τη νέα χρονιά, μαζί με τον Tupac, θα εισέλθουν στο RARHOF οι Pearl Jam, Journey, Yes, Electric Light Orchestra και Joan Baez, ενώ ο Nile Rodgers θα τιμηθεί με το Musical Excellence Award.

Οι καλλιτέχνες που δικαιούνται να είναι υποψήφιοι κάθε χρόνο για το RARHOF θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια από την πρώτη δισκογραφική τους κυκλοφορία. Οι νικητές επιλέγονται από ένα σύνολο περισσότερων από 900 ψηφοφόρων, καθώς και από τα συνολικά αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας των φαν στο επίσημο site του θεσμού.

Η 32η ετήσια τελετή εισαγωγής του Rock and Roll Hall of Fame θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 στο Barclays Center του Brooklyn στη Νέα Υόρκη.

Φέτος, με μοναδική εξαίρεση τους Yes, οι υπόλοιποι έξι καλλιτέχνες που θα εισέλθουν στο RARHOF ήταν προτεινόμενοι για πρώτη φορά, αφήνοντας εκτός πολλά μεγάλα ονόματα που είχαν προταθεί δεκάδες φορές για τη θέση.

Αυτό όμως που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους «σκληροπυρηνικούς» φαν του ροκ ήταν η επιλογή του Tupac Shakur, καθώς τέθηκε το ερώτημα του κατά πόσο ένας καλλιτέχνης του hip-hop έχει το δικαίωμα να μπει σε ένα Hall of Fame αφιερωμένο στο ροκ. Βέβαια το ίδιο είχε συμβεί και πέρυσι, με την εισαγωγή του hip hop συγκροτήματος N.W.A., με τον Gene Simmons των Kiss να δηλώνει πως «ανυπομονώ για τον θάνατο της ραπ». Απαντώντας τον κόσμο που άσκησε κριτική στο σχόλιό του, ο Simmons είπε αργότερα: «Σέβομαι τους N.W.A. Αλλά όταν οι Led Zep μπουν στο Rap Hall of Fame, θα συμφωνήσω μαζί σας».

Η καλύτερη απάντηση, ωστόσο, ήρθε από τον Ice Cube, ο οποίος είπε, τότε: «Ποιος έκλεψε την soul; Ο Chuck Berry, ο Little Richard και ο Chubby Checker βοήθησαν στην εφεύρεση του Rock 'n' Roll. Εμείς το εφηύραμε. Όλοι εσείς το επαναλάβατε».

@genesimmons I repeat. And say this with a Kiss. pic.twitter.com/ILKaRWrvxX

— Ice Cube (@icecube) April 11, 2016