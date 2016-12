Tα 20 καλύτερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια μετά το All I Want for Christmas

«Το πρόβλημα είναι πως κανείς δεν έχει γράψει ένα αληθινά "αξιοπρεπές" τραγούδι μετά το "Αll I Want For Christmas Is You" της Μαράια Κάρεϊ...»

Στον Independent οι συντάκτες έχουν κέφια. Και αντιμετωπίζουν την πρόταση της αρχισυνταξίας να ψηφίσουν τα 20 Καλύτερα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών με χιούμορ...

Και μπορεί ... κανείς να μην έχει γράψει καλύτερο τραγούδι μετά το κλασσικό «Αll I Want For Christmas...», οι άνθρωποι της βρετανικής εφημερίδας, ωστόσο, βρίσκουν άλλα 19 τραγούδια για να τα τοποθετήσουν στη λίστα των 20 Καλύτερων Χριστουγεννιάτικων Τραγουδιών η οποία έχει ω;ς εξής:

20) 'Last Christmas' - Wham!

19) 'Santa Claus Is Coming To Town' - The Jackson 5

18) 'Jingle Bell Rock' - Bobby Helms

17) 'Jingle Bells' - Michael Buble ft. The Puppini Sisters

16) 'White Christmas' - Irving Berlin, Bing Crosby

15) 'The Little Drummer Boy' - Johnny Cash

14) 'I Believe in Father Christmas' - Greg Lake

13) 'Wonderful Christmastime' - Paul McCartney

12) 'The Christmas Song' - Nat King Cole

11) 'Stop the Cavalry' - Jona Lewie

10) 'It's the Most Wonderful Time of the Year' - Andy Williams

9) 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas' - Perry Como, The Fontane Sisters

8) 'Winter Wonderland' - Bing Crosby

7) Merry Xmas Everybody' - Slade

6) 'Driving Home for Christmas' - Chris Rea

5) 'Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!' - Dean Martin

4) 'Santa Baby' - Eartha Kitt

3) 'Have Yourself A Merry Little Christmas' - Frank Sinatra

2) 'All I Want for Christmas is You' - Mariah Carey

1) 'Fairytale of New York' - The Pogues and Kirsty MacColl

Δείτε το κλιπ του Νούμερο 1, του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού των ιδιοφυών The Pogues, του κέλτικου punk συγκροτήματος από το Λονδίνο που στη λίστα αφήνει 2ο το κλασσικό τραγούδι της Μαράϊα Κάρεϊ και σίγουρα δεν είναι και η πλέον mainstream επιλογή :





http://www.thetoc.gr/

Σχολιάστε

loading...