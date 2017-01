«Σάρωσαν» τα βραβεία Ελλάδα και ΕΟΤ, μάγεψε το βραβείο για την Πελοπόννησο

Ως μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό στις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, αποδείχθηκε το 2016, καθώς για τρίτο συνεχόμενο έτος σημειώθηκε αύξηση των επισκεπτών από τις χώρες αυτές, (+10,3% 10μηνο 2016), ενώ, τόσο η Ελλάδα, όσο και ο ΕΟΤ, απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις σε βραβεία ταξιδιωτικών και επαγγελματικών περιοδικών, καθώς και βραβεία κοινού.

Ειδικότερα:

- Την Ελλάδα ψήφισαν, ως τον κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως για το 2016 στην κατηγορία «Καλύτερη Χώρα» («Best Country in the world»), οι αναγνώστες του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού περιοδικού στον κόσμο «Conde Nast Traveller», στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων Reader’s Travel Awards 2016, τα οποία έλαβαν χώρα στο Λονδίνο, στις 30 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, τα ελληνικά νησιά ψηφίστηκαν ως ο δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός στον κόσμο για το 2016, στην κατηγορία «Καλύτερα Νησιά» («Best Islands in the world»).

- Η Ελλάδα ανακηρύχτηκε, επίσης, «Καλύτερος Προορισμός για Οικογενειακές Διακοπές» («Star Destination for Family Holidays») στα βραβεία των Βρετανών ταξιδιωτικών πρακτόρων και επαγγελματιών του τουρισμού Star Awards 2016, που διοργανώνει επί μία 20ετία το travel trade περιοδικό «Travel Bulletin» και φέτος απονεμήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο.

- Η χώρα μας κατέλαβε τέλος, τη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Καλύτερη Χώρα για Διακοπές Ήλιου και Θάλασσας» («Best Destination for Beach – Highly Commended: Greece») στα Agents Choice Awards 2016 του επίσης επαγγελματικού περιοδικού για τον τουρισμό «Selling Travel», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στη βρετανική πρωτεύουσα.

- Παράλληλα, το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας & Ιρλανδίας ήταν ένας από τους τέσσερις υποψήφιους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού στην κατηγορία «Καλύτερο Εθνικό Γραφείο Τουρισμού» στα The Irish Travel Trade Awards, που διοργανώνονται από το travel trade περιοδικό «Irish Travel Trade News», ενώ είναι επίσης υποψήφιο για το βραβείο του «Καλύτερου Γραφείου Τουρισμού» («Best Tourist Board Nominee») στα Globe Travel Awards 2017 του μεγαλύτερου travel trade περιοδικού της χώρας «Travel Weekly», που θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2017 στο Λονδίνο.

Βραβεία για τα κοινωνικά δίκτυα ΕΟΤ



Επίσης, τριπλή διάκριση για τον ΕΟΤ προέκυψε στα βραβεία Social Media Awards. Δύο αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο ΕΟΤ στην τελετή απονομής των Social Media Awards, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, από το περιοδικό Marketing Week.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά, με στόχο την επιβράβευση των πιο καινοτόμων και αποτελεσματικών ενεργειών στα social media των brands και των agencies. Φέτος ο ανταγωνισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος, με τις υποψηφιότητες να ξεπερνούν τις 600.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε σε δύο Κατηγορίες / Ενότητες Βράβευσης και έλαβε:

Ενότητα «All other Social Media Platforms»

v Αργυρό Βραβείο για την καλύτερη χρήση του Instagram στην προβολή της Ελλάδας (Best use of Instagram for promoting Greece: SILVER βραβείο)

v Αργυρό Βραβείο για την καλύτερη χρήση του Google+ στην προβολή της Ελλάδας (Best Use of Google+ for promoting Greece : SILVER βραβείο)

Ενότητα «YouTube»:

v Χάλκινο Βραβείο για το βίντεο της Πελοποννήσου με τις περισσότερες προβολές στο YouTube (Most Visited Video in YouTube:Visit Greece Account – Video Peloponnese).

Σημειώνεται, ότι ο ΕΟΤ υλοποιώντας το σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού και της αρμόδιας υπουργού, Έλενας Κουντουρά, μετέχει δυναμικά και οργανώνει με επιτυχία καμπάνιες στις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές πλατφόρμες του κόσμου, έχοντας ως γνώμονα την προσέγγιση του υποψηφίου ταξιδιώτη μέσα από τα εργαλεία (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.α.) που ο ίδιος χρησιμοποιεί για να σχεδιάσει τις διακοπές του.

Σχολιάστε

loading...