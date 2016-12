Πέθανε ο διάσημος τραγουδιστής George Michael

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, ο διάσημος τραγουδιστής, George Michael.

Ο εκπρόσωπός του δήλωσε πως πέθανε σήμερα «ειρηνικά στο σπίτι του». Η αστυνομία λέει πως ένα ασθενοφόρο εκλήθη και πήγε στην οικία του στις 13:42. Οι αστυνομικές πηγές τονίζουν πως δεν υπήρχαν περίεργες συνθήκες στο θάνατό του.

Ο George Michael ή αλλιώς Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου όπως ήταν το πραγματικό του όνομα γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου του 1963!

Τραγουδιστής, στιχουργός και μουσικός παραγωγός, γνώρισε τη δόξα στην ποπ σκηνή κατά την διάρκεια της 10ετίας του 1980. Η πρώτη του επιτυχία ήταν το single “Careless Whisper”, το οποίο πούλησε πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Έχει καταφέρει να πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων μέχρι σήμερα. Ο 1ος προσωπικός του δίσκος με τίτλο ‘’ Faith’’, πούλησε πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την διάρκεια της καριέρας έχει κερδίσει 3 βραβεία Brit, 4 MTV Video Music Awards, 4 Ivor Novello Awards, 3 American Music Awards και 2 βραβεία Grammy !

Το 2004 το Radio Academy τον ανακύρηξε ως τον πιο δημοφιλή Βρετανό τραγουδιστή για την περίοδο από το 1984-2004. Το 2005 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ ‘’A Different Story’’ που αναφερόταν στην ζωή του και την καριέρα του. Για πρώτη φόρα το 2006 ανακοίνωσε την 1η του περιοδεία στα 15 χρόνια καριέρας του η οποία ονομάστηκε 25 Live. Οι συγκεκριμένες συναυλίες πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Τις χρονιές 2006, 2007,και 2008 πραγματοποίησε επίσης μια σειρά από συναυλίες!

Παιδικά χρόνια:

Ο George γεννήθηκε στο νότιο Λονδίνο. Ο πατέρας του ήταν έλληνας και ονομαζόταν Κυριάκος, ο οποίος είχε ρεστοράν στην Ελλάδα αλλά το 1950 αποφάσισε να μετακομίσει στην Αγγλία και έτσι άλλαξε το όνομά του σε Jack Michael. Η μητέρα του George ονομαζόταν Lesley Angold και ήταν αγγλίδα χορεύτρια. Πέθανε από καρκίνο σε νεαρή ηλικία. Ο George πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών του χρόνων στο σπίτι του στο Λονδίνο, το οποίο του το είχαν αγοράσει οι γονείς τους αμέσως μετά την γέννησή του. Όταν ήταν στην εφηβεία μετακόμισε στο Radlett και πήγε στο σχολείο Bushey Meads School. Παράλληλα με το σχολείο άρχισε να ασχολείται με την μουσική παίζοντας σαν Dj σε διάφορα clubs και σε τοπικά σχολεία.

Η καριέρα του στην μουσική:

Από το 1981-1986 συμμετείχε στο συγκρότημα ‘’Wham!’’…! Το 1ο άλμπουμ του συγκροτήματος είχε τίτλο ‘’Fantastic’’ που έφτασε στο Νο.1 των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τον συγκεκριμένο δίσκο ξεχώρισαν τα single “Young Guns (Go For It!)”, “Wham Rap! (Enjoy What You Do)” και “Club Tropicana”.

