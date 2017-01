Παντελής Δούλος: «Οδηγούν σε εξαφάνιση την πολύτεκνη οικογένεια και το έθνος»

«Σπάει τα ρεκόρ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Αμαλιάδας και περιχώρων Παντελής Δούλος, ο οποίος πρόσφατα επανεξελέγη στη συγκεκριμένη θέση για πέμπτη συνεχόμενη τετραετία! Ο ίδιος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ήλιδας, μιλά σήμερα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική πολύτεκνη οικογένεια και δεν κρύβει την ανησυχία του για την υπογεννητικότητα στη χώρα.

Συνέντευξη στη

Μαρία Καραμπάτση

(karabatsimaro@yahoo.gr)

-Κύριε Δούλο χάσαμε το λογαριασμό πλέον, ποια θητεία είναι αυτή ως πρόεδρος του Συλλόγου και πώς νιώθετε που οι πολύτεκνοι σας εμπιστεύονται και σας επανεκλέγουν στη συγκεκριμένη θέση;

Κυρία Καραμπάτση ευχαριστώ πρωτίστως για το ενδιαφέρον σας για ακόμα μία χρονιά προς το Σύλλογό μας και έπειτα θα ήθελα να αναφέρω πως είναι ιδιαίτερη η τιμή που μου κάνουν οι συμπολίτες και συνδημότες μου με το να με χρήζουν πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων εδώ και πέντε συνεχόμενες τετραετίες. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν προς το πρόσωπό μου οι πολύτεκνες οικογένειες του τόπου μας επί δεκαέξι συναπτά έτη ενισχύει το αίσθημα της ευθύνης και λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για εμένα επιδιώκοντας πάντα ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

-Πώς είναι σήμερα τα πράγματα για την πολύτεκνη οικογένεια; Τι σημαίνουν αυτά τα χρόνια της κρίσης;

Σε μια εποχή όπου όλα ανεξαιρέτως τα κοινωνικά στρώματα έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα λόγω της κρίσης σε όλους τους τομείς, η πολύτεκνη οικογένεια είναι εκείνη που μετρά τα περισσότερα θύματα. Η οικονομική κρίση έχει φέρει στη δυσμενέστερη θέση τις πολυμελείς οικογένειες μιας και έχει καταργηθεί το 90% των βασικών παροχών τους. Η περικοπή και η κατάργηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, η αυξημένη φορολογία και η μείωση του αφορολόγητου καθώς και η αύξηση της ανεργίας έχουν εξαθλιώσει τις οικογένειες οδηγώντας στο όριο της δυσμενούς επιβίωσης πολλά από τα μέλη του Συλλόγου μας.

-Σας ανησυχεί το γεγονός ότι, όχι μόνο δεν δημιουργούνται πολύτεκνες οικογένειες αλλά δεν γεννιούνται παιδιά;

Πάνω σε αυτό το ερώτημά σας δεν έχω παρά να καταγγείλω την ελληνική κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς πως οδηγούν την χώρα στην ολική εξαφάνιση των πολύτεκνων οικογενειών και κατ’ επέκτασιν του έθνους. Η μεθοδευμένη από μέρους τους υπονόμευση των ελληνικών οικογενειών οδηγεί στην αύξηση της υπογεννητικότητας και στην ενίσχυση του δημογραφικού προβλήματος. Όταν και στο δήμο μας ακόμα ο Σύλλογός μας μετρά απώλειες, μιας και στατιστικώς οι θάνατοι είναι τριπλάσιοι από τις γεννήσεις, αντιλαμβάνεστε πως ως έθνος έχουμε ημερομηνία λήξης δυστυχώς, ειδικά τώρα που οι περισσότεροι νέοι αδυνατούν να παντρευτούν και να κάνουν πολλά παιδιά. Αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο από όλα για αυτό και έχω αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην προάσπιση των δικαιωμάτων των πολύτεκνων οικογενειών και στην ενίσχυσή τους.

-Τι θα διεκδικήσουν οι πολύτεκνοι το 2017;

Λυπούμαι βαθύτατα που όσο περνούν τα χρόνια πηγαίνουμε όλο και πιο πίσω όσον αφορά τις διεκδικήσεις μας ως λαός και θα πρέπει να απαιτούμε τα αυτονόητα. Οι πολύτεκνοι πρέπει και θα το κάνουν να διεκδικήσουν τα ήδη κεκτημένα αλλά καταπατημένα δικαιώματά τους, δίνοντας προτεραιότητα στην εργασία, στο αφορολόγητο, στην επαναφορά των επιδομάτων, στην οικονομική στήριξη και ενίσχυση των οικογενειών. Ζητούμε περισσότερα κίνητρα και στήριξη από το κράτος κάτι που εν έτη 2017 θα έπρεπε να είναι αν μη τι άλλο αυτονόητο.

-Σαν πρόεδρος και της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ήλιδας, έχετε ελπίδες στα παιδιά και γενικότερα στη νέα γενιά;

Αν και κλισέ δεν παύει να είναι διαχρονικό και άκρως επίκαιρο ότι το μέλλον του τόπου μας είναι τα παιδιά. Και αν αυτά δεν τα στηρίξουμε θα εξαλειφθούν τα όνειρα μας και η πραγμάτωση και ολοκλήρωση μας ως ανθρώπινα όντα θα χάσει το νόημα της. Μιλήσαμε επανειλημμένως για την οικονομική κρίση, δεν αναφέρθηκα όμως καθόλου στην κρίση των ηθικών αξιών μιας και κατά την δική μου προσωπική άποψη και εμπειρία η ελληνική οικογένεια και δη η πολύτεκνη δεν την βίωσε και δεν θα την βιώσει ποτέ. Κατ’ εμέ αυτή τη στιγμή η σύμπνοια των μελών της οικογένειας και το σθένος της νέας γενιάς για ένα καλύτερο αύριο είναι πιο εμφανή από ποτέ. Τα παιδιά, η νέα γενιά, η πολύτεκνη οικογένεια είναι που θα φέρουν την ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Τα παιδιά του τόπου μας θα έχουν τη δική μου στήριξη και του Συλλόγου μας γιατί τους το οφείλουμε...άλλωστε: ''Πως να κρυφτείς απ’ τα παιδιά έτσι κι’ αλλιώς τα ξέρουν όλα...''

Who is Who

Γεννήθηκε το 1958 στο χωριό Πρινάρι του Δ.Δ/τος Πηνείας και είναι Δασικός Υπάλληλος στο Δασαρχείο Αμαλιάδας από το 1993. Εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος τρεις φορές και πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Αμαλιάδας και Περιχώρων από το 2000. Επιδιώκοντας ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και αειφορεία του τόπου και όντας κοντά στα παιδιά μιας και πατέρας πέντε τέκνων έχει αναλάβει Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Ήλιδας και φυσικά είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Κύριο μέλημά του η στήριξη της ελληνικής οικογένειας και η προαγωγή του αισθήματος της αλληλεγγύης και της βοήθειας προς το συνάνθρωπο.

