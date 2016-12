Τα 10 best sellers βιβλία του 2016

Η google δημοσίευσε τη λίστα της με τα κορυφαία βιβλία για τη χρονιά που τελειώνει, σύμφωνα με τη δημοφιλία τους στο Google play store. Η λίστα, δεν αφορά μόνο βιβλία που εκδόθηκαν μέσα στο 2016, αλλά βιβλία που συγκέντρωσαν και φέτος το ενδιαφέρον των αναγνωστών, αναλόγως με τα downloads. Στα περισσότερα από αυτά, έχουν βασιστεί τηλεοπτικές σειρές ή κινηματογραφικές ταινίες.

Ακολουθεί η λίστα με τα 10 κορυφαία:

10. A Game of Thrones: A Song of Ice and Fire - Book One

Συγγραφέας: George R.R. Martin

Πλοκή: Η ιστορία αρχίζει 298 χρόνια μετά την κατάκτηση της ηπείρου του Γουέστερος από τον τον Κατακτητή. Όταν ο βαρύς χειμώνας έρχεται, μία σειρά από γεγονότα ανατρέπει την πολιτική κατάσταση και πυροδοτεί τον Πόλεμο των Επτά Βασιλέων. Το κυνήγι της εξουσίας, οι προδοσίες, οι δολοπλοκίες, τα πάθη, οι έρωτες, η μαγεία και η εκδίκηση παρασύρουν τους ήρωες στο πιο θανατηφόρο παιχνίδι από όλα: το Παιχνίδι του Στέμματος.

9. 10-Day Green Smoothie Cleanse

Συγγραφέας: JJ Smith

Θέμα : Συμβουλές υγιεινής διατροφής με smoothies, για χάσιμο βάρους, αύξηση της ενέργειας και βελτίωση της υγείας.

8. The Martian

Συγγραφέας: Andy Weir

Πλοκή: Ο αστροναύτης Μαρκ Ουάτνεϊ θεωρείται νεκρός μετά από μια σφοδρή καταιγίδα στον Άρη και εγκαταλείπεται από το υπόλοιπο πλήρωμα. Αλλά ο Ουάτνεϊ είναι ακόμη ζωντανός και ξαφνικά βρίσκεται μόνος σε έναν αφιλόξενο πλανήτη. Έχοντας ελάχιστες προμήθειες, πρέπει να επιστρατεύσει την εφευρετικότητα, την ευφυΐα και το κουράγιο του για να επιβιώσει και να βρει έναν τρόπο να ειδοποιήσει τη Γη ότι είναι ζωντανός.

7. One with You

Συγγραφέας: Sylvia Day

Πλοκή: «Το πιο εύκολο ήταν να ερωτευτώ τον Γκίντεον Κρος. Ο γάμος μας ήταν όνειρο ζωής… Τώρα πρέπει να σταθώ βράχος δίπλα του, απέναντι σε όσα και όσους θέλουν να μας χωρίσουν».

6. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

Συγγραφέας: Ransom Riggs

Πλοκή: Ένα μυστηριώδες νησί. Ένα εγκαταλελειμμένο ορφανοτροφείο. Μία περίεργη κολεξιόν από πολύ παράξενες φωτογραφίες…

5. Grey: Fifty Shades of Grey as Told by Christian

Συγγραφέας: E L James

Πλοκή: Η πασίγνωστη ηδονιστική πλοκή των 50 αποχρώσεων του γκρι, ειδωμένη μέσα από τα μάτια του Κρίστιαν Γκρέι.

4. Deadpool Kills the Marvel Universe

Συγγραφέας: Cullen Bunn, Dalibor Talajic

Πλοκή: βασισμένο στον ήρωα της Marvel, Deadpool, στη δεύτερη περιπέτεια του που αναμένεται να γίνει ταινία.

3. Me Before You

Συγγραφέας: Jojo Moyes

Πλοκή: Η ιδιόρρυθμη Λου Κλαρκ τρέχει από τη µία δουλειά στην άλλη για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της. Η πηγαία ζωντάνια και χαρά της θα δοκιµαστούν, όταν θα αναλάβει τη φροντίδα του Γουίλ Τρέινορ, ενός πλούσιου νεαρού τραπεζίτη, ο οποίος πριν δύο χρόνια καθηλώθηκε σε αναπηρικό αµαξίδιο. Έχοντας χάσει την περιπετειώδη διάθεσή του, ο Γουίλ έχει καταθέσει τα όπλα. Μέχρι τη στιγµή που η Λου εισβάλλει στη ζωή του για να του υπενθυμίσει ότι η ζωή είναι κάτι που αξίζει να παλεύεις.

2. The Girl on the Train

Συγγραφέας: Paula Hawkins

Πλοκή: Κάθε μέρα, στο τρένο καθοδόν για τη δουλειά της, η Ρέιτσελ περνά δίπλα από το παλιό της σπίτι, στο οποίο τώρα ζει ο πρώην άντρας της με τη νέα του σύζυγο. Βλέπει επίσης το σπίτι ενός άλλου παντρεμένου ζευγαριού, λίγα τετράγωνα παρακάτω, και αρχίζει να φαντάζεται την ιδανική, ευτυχισμένη τους ζωή. Μια μέρα, η Ρέιτσελ θα δει κάτι που αλλάζει όλα όσα πίστευε για το άγνωστο αυτό ζευγάρι. Όταν η γυναίκα εξαφανιστεί, η Ρέιτσελ θα αρχίσει να πιστεύει ότι ίσως σχετίζεται με την εξαφάνισή της.

1. Harry Potter and the Cursed Child – Parts One and Two

Συγγραφέας: J.K Rowling, John Tiffany, Jack Thorne

Πλοκή: Ο Χάρι Πότερ μεγάλωσε, δουλεύει στο Υπουργείο Μαγείας και έχει αποκτήσει τρια παιδιά, μεταξύ των οποίων ο γιος του, Άλμπους. Πατέρας και γιος έρχονται αντιμέτωποι με άβολες αλήθειες, σκοτεινά μυστικά από αναπάντεχα μέρη.









Πηγή: topontiki.gr

